Купер Флэгг об адаптации к НБА: «Я пока не реализую много бросков и не настолько эффективен, как хотел бы. Но не думаю, что об этом стоит переживать»

Первый номер драфта прокомментировал непростое начало карьеры в НБА.

«Это тяжелая лига. Это переходный период. Я пока не реализую много бросков и не настолько эффективен, как хотел бы, но я продолжу доверять своей работе. Не думаю, что об этом стоит переживать. Я сам ни о чем не переживаю», – заявил Флэгг.

В першых шести играх своего дебютного сезона 18-леттний баскетболист в среднем набирал 13,8 очка, 6,5 подбора и 3 передачи за 32 минуты на паркете.

У Купера Флэгга 16+8+4, но 3 из 14 с игры против «Детройта». В шести матчах НБА он реализует 37,3%