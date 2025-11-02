У Купера Флэгга 16+8+4, но 3 из 14 с игры против «Детройта». В шести матчах НБА он реализует 37,3%

Купер Флэгг провел еще один неоднозначный матч в НБА.

Первый номер драфта-2025 записал на свой счет 16 очков, 8 подборов и 4 передачи в проигранном матче с «Детройтом» (110:122).

Новичок «Далласа» при этом реализовал лишь 3 из 14 с игры за 34 минуты. В шести матчах НБА 18-летний Флэгг попадает 37,3% с игры, набирая 13,8 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи в среднем.