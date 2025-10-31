  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Клэй Томпсон: «1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно»
2

Клэй Томпсон: «1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно»

Ветераны «Далласа» не хотят прессинга для Купера Флэгга.

«1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно. Никаких ожиданий», – заявил защитник Клэй Томпсон.

«Хотим, чтобы он чувствовал уверенность в себе и минимум давления. Мы с Джейсоном Киддом и Кайри Ирвингом, когда он вернется, возьмем давление на себя.

Пусть просто выходит и играет. Его ответственность придет через 4-5 лет, когда всех нас уже не будет в лиге.

Он будет очень хорош, но мы дадим ему время на прогресс. Без спешки и всего остального. Но он понимает, что мы все хотим побеждать и знаем, как это делать», – поделился центровой Энтони Дэвис.

«Мы хотим бороться за титул, но понимаем, что команде предстоит расти дальше на будущее. Очень важно, что у Флэгга светлая голова на плечах. Он очень зрелый, умен не по годам.

Но ему все еще 18, мы это учитываем. Он юноша, которому предстоит вырасти», – заключил разыгрывающий Кайри Ирвинг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoКупер Флэгг
logoКайри Ирвинг
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoКлэй Томпсон
logoДжейсон Кидд
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Кидд о ключевом моменте матча с «Оклахомой»: «Д’Анджело почувствовал, что у него есть хороший момент для броска – просто не попал»
28 октября, 14:59
Джейсон Кидд о Купере Флэгге: «Его баскетбольный IQ исключительно высок»
27 октября, 13:33
Купер Флэгг набрал 22 очка в первом победном матче за «Даллас»
27 октября, 05:23Видео
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
2 минуты назад
Лу Уильямс: «В какой-то момент «Новому Орлеану» придется найти виноватого, и Уилли Грин получил достаточно шансов»
9 минут назад
Джордан Отт: «На кубковых матчах другая энергетика, и статистика это подтверждает»
29 минут назад
НБА. Внутрисезонный Кубок откроют встречи «Филадельфии» и «Бостона», «Мемфиса» и «Лейкерс» и другие матчи
44 минуты назад
Кевин Дюрэнт: «Лет 6 назад был в депрессии из-за внешнего вида. Казался себе слишком высоким и худым. Но это было глупо»
сегодня, 16:24
Дом Шэя Гилджес-Александера в Оклахома-Сити ограбили во время матча «Тандер»
сегодня, 15:59
«Атланта» воспользовалась опцией на сезон-2026/27 в контракте форварда Заккари Рисаше
сегодня, 15:50
Стеф Карри о поражении от «Бакс»: «Райан Роллинз провел невероятный матч. Они играли свободно»
сегодня, 15:42
«Почему бы не потратить немного и не купить парню что-нибудь на стены?» Чарльз Баркли посмеялся над пустой квартирой Ви Джей Эджкомба
сегодня, 15:30
«Надо держаться вместе, жалеть нас не будут». Дэмиан Лиллард провел командное совещание «Блэйзерс»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
сегодня, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
сегодня, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
сегодня, 14:07
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 12:37
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 12:37
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 12:37
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
сегодня, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
сегодня, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото