Клэй Томпсон: «1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно»

Ветераны «Далласа» не хотят прессинга для Купера Флэгга.

«1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно. Никаких ожиданий», – заявил защитник Клэй Томпсон .

«Хотим, чтобы он чувствовал уверенность в себе и минимум давления. Мы с Джейсоном Киддом и Кайри Ирвингом , когда он вернется, возьмем давление на себя.

Пусть просто выходит и играет. Его ответственность придет через 4-5 лет, когда всех нас уже не будет в лиге.

Он будет очень хорош, но мы дадим ему время на прогресс. Без спешки и всего остального. Но он понимает, что мы все хотим побеждать и знаем, как это делать», – поделился центровой Энтони Дэвис .

«Мы хотим бороться за титул, но понимаем, что команде предстоит расти дальше на будущее. Очень важно, что у Флэгга светлая голова на плечах. Он очень зрелый, умен не по годам.

Но ему все еще 18, мы это учитываем. Он юноша, которому предстоит вырасти», – заключил разыгрывающий Кайри Ирвинг.