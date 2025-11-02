Дэниэл Гэффорд дебютировал за «Даллас» в новом сезоне после пропуска пяти матчей из-за травмы
В состав «Далласа» вернулся один из травмированных игроков основной ротации.
Центровой Дэниэл Гэффорд в субботу дебютировал за «Мэверикс» в новом сезоне после пропуска первых пяти матчей из-за растяжения связок голеностопа.
Во встрече с «Пистонс» (110:122) Гэффорд вышел в стартовой пятерке и за 17 минут набрал 7 очков (2/3 с игры), 4 подбора и 3 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
