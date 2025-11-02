Джейсон Кидд намекнул, что Кайри Ирвинг может вернуться после травмы до конца 2025 года

Ирвинг, возможно, успеет восстановиться до конца календарного года.

Главный тренер «Далласа » Джейсон Кидд дал понять, что возвращение Кайри Ирвинга может состояться относительно скоро.

«Мы просто не можем дождаться, чтобы в какой-то момент Кай вернулся. Надеюсь, это произойдет в 2025 году, а не в 2026. Но посмотрим, что будет», – сказал Кидд.

Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче против «Сакраменто» 3 марта. Ему сделали операцию 26 марта, значит, с момента операции прошло чуть больше семи месяцев.

В течение последнего времени Ирвинг регулярно появляется в зале, выполняя легкие тренировки на площадке, но до субботы «Мэверикс» не решались называть какие-либо сроки возвращения 33-летнего баскетболиста.

Восстановление после разрыва ПКС обычно занимает минимум девять месяцев.