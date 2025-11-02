2

Джейсон Кидд намекнул, что Кайри Ирвинг может вернуться после травмы до конца 2025 года

Ирвинг, возможно, успеет восстановиться до конца календарного года.

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд дал понять, что возвращение Кайри Ирвинга может состояться относительно скоро.

«Мы просто не можем дождаться, чтобы в какой-то момент Кай вернулся. Надеюсь, это произойдет в 2025 году, а не в 2026. Но посмотрим, что будет», – сказал Кидд.

Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче против «Сакраменто» 3 марта. Ему сделали операцию 26 марта, значит, с момента операции прошло чуть больше семи месяцев.

В течение последнего времени Ирвинг регулярно появляется в зале, выполняя легкие тренировки на площадке, но до субботы «Мэверикс» не решались называть какие-либо сроки возвращения 33-летнего баскетболиста.

Восстановление после разрыва ПКС обычно занимает минимум девять месяцев.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
