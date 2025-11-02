Джейлен Дюрен набрал рекордные для себя 33 очка плюс 10 подборов, «Детройт» справился с «Далласом»

Джейлен Дюрен провел один из лучших матчей в карьере.

Центровой «Детройта » во встрече с «Далласом » (122:110) обновил личный рекорд результативности в НБА – 33 очка при 13/16 с игры.

За 29 минут Джейлен также набрал 10 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

Встреча «Пистонс» – «Мэверикс» – 15-й случай в истории НБА , когда матч регулярного чемпионата проводится в Мехико.