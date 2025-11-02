Деандре Эйтон с высокой вероятностью сыграет с «Хит», несмотря на проблемы со спиной
«Лейкерс» обновили информацию по состоянию Деандре Эйтона.
Центровой, как ожидается, выйдет на площадку в матче с «Майами» в воскресенье.
Эйтон отыграл 17 минут в первых двух четвертях последней встречи против «Мемфиса», однако после перерыва больше не появлялся на площадке.
После матча бигмен «озерников» рассказал, что перед разминкой чувствовал скованность в спине, но к началу матча ему удалось размяться. По его словам, травма усугубилась во время розыгрыша аллей-упа в первой половине встречи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
