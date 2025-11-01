  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чарльз Баркли: «Леброн может выдумывать все эти медицинские термины, но он просто стар, и у него болит спина»
Чарльз Баркли: «Леброн может выдумывать все эти медицинские термины, но он просто стар, и у него болит спина»

Чарльз Баркли прокомментировал отсутствие Леброна Джеймса на площадке.

Зведный форвард впервые пропустил начало чемпионата.

«Он просто стар. Все стареют. Он говорит, что это ишиас. Но понятно, что это значит. У него болит спина. У всех старых людей болит спина.

Можно называть это ишиасом, выдумывать все эти медицинские термины. Но он просто стар», – заявил Баркли на подкасте Дэна Патрика.

30 декабря Джеймсу исполнится 41 год.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Dan Patrick Show
logoЧарльз Баркли
травмы
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
