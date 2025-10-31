  • Спортс
Участие Луки Дончича в кубковом матче с «Мемфисом» под вопросом, разыгрывающий принял участие в тренировке

Лука Дончич может вернуться на площадку.

Словенец пропустил 3 игры «Лейкерс». Дончич принял участие в бросковой тренировке в пятницу, его статус на встречу с «Мемфисом» изменили на «под вопросом».

Игра станет первой для команды в рамках начинающегося Кубка НБА. «Лейкерс» выступают в группе B Запада с «Клипперс», «Мемфисом», «Далласом» и «Новым Орлеаном».

