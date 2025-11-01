1

Деандре Эйтон пропустил вторую половину матча с «Мемфисом» из-за проблем со спиной

Центровой «Лейкерс» столкнулся с недомоганием.

Деандре Эйтон провел на паркете матча с «Гриззлис» 17 минут в первых двух четвертях, однако после перерыва больше не появлялся на площадке.

После матча центровой рассказал, что перед разминкой чувствовал скованность в спине, но к началу матча ему удалось размяться. По его словам, травма усугубилась во время розыгрыша аллей-упа в первой половине встречи. Эйтон заявил, что планирует быть в строю к матчу против «Майами».

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик пояснил, что Эйтон был готов вернуться на паркет в 4-й четверти, но тренер «не хотел рисковать», поскольку игрок и так пропустил много времени.

Во встрече с «Мемфисом» Эйтон успел набрать 9 очков. «Лейкерс» смогли победить в матче (117:112), хотя после первой половины они уступали 14 очков (55:69).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
