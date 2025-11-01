Блэйк Гриффин раскритиковал Джа Морэнта: «Он не был вовлечен в игру, чуть ли не болтал с Маркусом Смартом»
Эксперт не в восторге от настроя и игры Морэнта в матче с «Лейкерс».
«Мне не понравилось то, что я сегодня увидел от Джа Морэнта. Я имею в виду, что этот парень невероятно талантлив… Его главное оружие – это скорость. А после получения заслона от так вяло отдает пас и так же лениво смещается в угол – это не то, что поможет «Мемфису» добиваться результатов.
В следующем владении он просто стоял в углу, не особо вовлеченный в игру, настолько, что чуть ли не болтал с Маркусом Смартом.
Это очень плохой знак для человека, который получает 40 миллионов, который должен быть лидером команды», – сказал Гриффин.
«Мемфис» проиграл «Лейкерс», а Морэнт набрал 8 очков (3 из 14 с игры) и 7 передач за 31 минуту на паркете.
