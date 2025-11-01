  • Спортс
Джа Морэнт однотипно отвечал на все вопросы после поражения от «Лейкерс»: «Идите спросите у тренерского штаба»

Звезда «Мемфиса» был явно недоволен решениями тренеров.

Во встрече с «Лейкерс» Джа Морэнт набрал 8 очков, реализовав 3 из 14 бросков с игры. «Гриззлис» проиграли со счетом 112:117 на домашней арене, несмотря на 14 очков преимущества перед большим перерывом.

После матча Морэнт говорил мало, но было видно, что он недоволен работой тренерского штаба «Гриззлис».

Когда у звездного защитника спросили, что пошло не так и мог ли он сыграть иначе, его ответ был кратким.

«Идите спросите у тренерского штаба. Спросите у них. Они вам тут все разжевали», – сказал Морэнт.

Когда его спросили о его энергии на площадке, он дал еще один такой же ответ.

«Идите спросите у тренерского штаба, почему», – сказал он.

И снова, когда Морэнта спросили, считает ли он, что должен был играть больше, он дал похожий ответ.

Морэнт провел на паркете 31 минуту. В этом сезоне «Гриззлис» используют короткие ротационные смены, которые иногда могут сбивать игровой ритм баскетболистов. Приоритет отдается темпу, а не длительному пребыванию на площадке.

После того как он отвечал на вопросы одним и тем же образом в течение 40 секунд, Морэнта спросили, заметил ли он что-то еще в игре. Его ответ снова был нацелен на тренерский штаб «Мемфиса».

«Судя по их словам, наверное, не стоит меня выпускать, честно говоря. Вот в чем, по сути, была их мысль», – сказал Морэнт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Commercial Appeal
