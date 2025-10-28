Кендрик Перкинс объяснил, почему больше не якшается с Джа Морэнтом: «На тебя обратили внимание из-за того, что я так высоко о тебе отзывался. И ты облажался»

Телеэксперт поведал свою историю взаимоотношений с Морэнтом.

«Мы с Джа были в хороших отношениях в свое время, но когда Джа начал попадать в неприятности из-за некоторых своих действий вне площадки и всего такого, я должен был высказаться. Джа сейчас со мной, грубо говоря, больше не якшается. Но, если честно, в такой ситуации я и сам с Джа не вожусь.

Я вожусь с его отцом, но я не вожусь с Джа. Знаешь, почему я не вожусь с Джа? Причина, по которой я так зол на тебя, бро, в том, что ESPN собрали вещи и на неделю приехали в Мемфис .

Послушай, вы раскачали весь город. ESPN никогда раньше не приезжал туда, не тратил миллионы долларов, чтобы сделать всесторонний репортаж. Они сделали это ради Джа.

Это я был тем, кто восхвалял Джа. Я вышел и сказал: «Смотрите, если мы переиграем тот драфт, то Джа должен быть выбран под первым номером, а не Зайон». И вдруг руководители Disney (владелец ESPN) услышали меня.

Мы делаем всесторонний репортаж, бро. Мы приезжаем в Мемфис, чтобы пролить свет на тебя. ESPN никогда такого не делает. Мы знаем, что ты – следующий избранный. И ты облажался.

Угадай, что? Это не только выставляет в плохом свете тебя, но и меня, потому что они обратили на тебя внимание из-за того, что я так высоко о тебе отзывался. И это не совпадение, что у тебя было 3 игры на национальном телевидении, а стало 52», – рассказал Перкинс.

Тони Аллен отметил, что хотя Перкинс был одним из главных сторонников того, чтобы «Гриззлис» получили признание на национальном телевидении, Морэнт и сам считался телезвездой, независимо от того, продвигал ли их Перкинс или нет.