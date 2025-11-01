Видео
2

Ричард Джефферсон предстал в образе Сквидварда из «Губки Боба», Леброн отреагировал

Ричард Джефферсон отличился на Хэллоуин.

Чемпион НБА, ныне эксперт предстал в образе Сквидварда из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

«На Хэллоуин может быть только один победитель, и, конечно, это Красавчик Сквидвард», – произнес Джефферсон.

Экс-одноклубник Ричарда Леброн Джеймс отреагировал в комментариях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoРичард Джефферсон
logoЛейкерс
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»
30 октября, 06:35Видео
Леброн Джеймс советовался с Остином Ривзом по поводу гольфа во время тайм-аута
6 октября, 06:57Видео
«Если увидят, у меня будут проблемы, я вообще-то в списке травмированных». Леброн Джеймс побросал мяч на стриме
1 октября, 08:15Видео
Фанат попытался сфотографироваться с Леброном Джеймсом, выбежав на сцену в Китае
12 сентября, 16:30Видео
Главные новости
Пол Пирс: «Смотрю на Макси в «Филадельфии» и вспоминаю Ди-Уэйда, который привел «Майами» к титулу»
19 минут назад
Блэйк Гриффин раскритиковал Джа Морэнта: «Он не был вовлечен в игру, чуть ли не болтал с Маркусом Смартом»
29 минут назад
Билл Симмонс: «Есть реальная вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт»
31 минуту назад
Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции на пальце
52 минуты назад
Деандре Эйтон пропустил вторую половину матча с «Мемфисом» из-за проблем со спиной
54 минуты назад
НБА. Внутрисезонный Кубок. 44 очка Дончича позволили «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Джош Гидди (32+10+9) помог «Чикаго» победить «Нью-Йорк» (и стартовать 5-0) и другие результаты
сегодня, 06:35
«Я взял нож и сказал: «Давай порешаем». Маркус Смарт поделился историей об игре в баскетбол со старшим братом
сегодня, 06:31
Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»
сегодня, 06:30
Джош Гидди был близок к трипл-даблу (32+10+9), у «Чикаго» лучший старт сезона за 29 лет
сегодня, 06:11Видео
Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен»
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
вчера, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
вчера, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
вчера, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
вчера, 14:07
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
вчера, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
вчера, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
вчера, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
вчера, 09:21Фото