Ричард Джефферсон предстал в образе Сквидварда из «Губки Боба», Леброн отреагировал
Ричард Джефферсон отличился на Хэллоуин.
Чемпион НБА, ныне эксперт предстал в образе Сквидварда из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
«На Хэллоуин может быть только один победитель, и, конечно, это Красавчик Сквидвард», – произнес Джефферсон.
Экс-одноклубник Ричарда Леброн Джеймс отреагировал в комментариях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
