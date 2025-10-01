«Если увидят, у меня будут проблемы, я вообще-то в списке травмированных». Леброн Джеймс побросал мяч на стриме
Леброн Джеймс принял участие в стриме Кая Сената.
Форвард «Лейкерс» не тренируется с командой из-за травмы ягодичной мышцы.
Джеймс пришел состричь дреды стримера в честь достижения им планки в миллион подписчиков на платформе Twitch и посетил домашнюю баскетбольную площадку.
«Только не пытайся заставить меня сыграть по-настоящему. Если тренер увидит, у меня будут проблемы, я вообще-то в списке травмированных», – посмеялся Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
