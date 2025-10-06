Леброн Джеймс советовался с Остином Ривзом по поводу гольфа во время тайм-аута
Суперзвезда «Лейкерс» решил воспользоваться помощью младшего товарища.
В сети появилось видео с игры «Голден Стэйт» – «Лейкерс», на котором Леброн Джеймс показывает свою технику свинга Остину Ривзу в одном из тайм-аутов.
40-летний игрок не принимает участия в предсезонных матчах из-за «раздражения нерва ягодичной мышцы».
Ранее главный тренер Джей Джей Редик не гарантировал выступление Джеймса в стартовом матче чемпионата, но выразил надежду, что форвард сможет поучаствовать в предсезонной подготовке.
Кто лучший американский игрок в НБА?3287 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
