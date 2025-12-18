Видео
28+12 Джарена Джексона помогли «Мемфису» справиться с «Миннесотой»

Джарен Джексон отличился в матче против «Тимбервулвз».

«Мемфис» справился с «Миннесотой» в гостях. «Большие» «Гриззлис» Джарен Джексон и Джок Лэндейл оформили по дабл-даблу и сыграли ключевую роль в победе команды.

У Джексона 28 очков (10 из 18 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 12 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота.

Лэндейл набрал 20 очков (8 из 15 с игры, 4 из 9 из-за дуги), 10 подборов, 3 передачи и 2 перехвата со скамейки.

