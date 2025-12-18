Сегодня в Евролиге ожидается преодоление отметки в 1 миллион набранных очков
У Евролиги в четверг намечается красивый юбилей. На сегодняшний день общее количество набранных очков в новейшей истории турнира составляет 999 737.
До отметки 1 000 000 очков остается всего 263.
С высокой вероятностью в четверг, 18 декабря, когда пройдут четыре матча 17-го тура, юбилейная отметка будет достигнута.
Больше пятой части очков в Евролиге по итогам 26 сезонов и 6360 проведенных матчей набрали испанские клубы. Россия по результативности в Топ-5.
Клубы из каких стран набрали наибольшее количество очков:
Испания – 215252 очка (9 клубов)
Греция – 124256 очков (8)
Турция – 117419 очков (6)
Италия – 107732 очка (12)
Россия – 85109 очков (9)
Германия – 63842 очка (6)
Франция – 60276 очков (13)
Израиль – 55225 очков (3)
Литва – 53800 очков (3)
Сербия – 51778 очков (2).