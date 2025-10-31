Вембаньяма поднялся с 5-го на 2-е место в списке фаворитов на звание MVP регулярного сезона НБА. Его опережает только Гилджес-Александер
Виктор Вембаньяма поднялся на второе место в списке фаворитов на звание MVP регулярного сезона НБА.
Перед началом сезона центровой «Сан-Антонио» котировался 5-м фаворитом у букмекеров за 19.00, сейчас на него дают 3.80. Француза опережает только разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (2.80).
«Сан-Антонио» с Вембаньямой впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости