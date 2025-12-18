0

Док Риверс не считает, что «Бакс» нужны изменения: «Мне нравится эта команда»

Док Риверс о возможных переменах в «Бакс» .

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс считает, что нынешней команде не нужны серьезные изменения, несмотря на неудовлетворительные результаты.

В последнем на сегодня матче «Бакс» (11-16) уступили 45 очков перестраивающимся «Нетс».

«Нам нравится наша команда. Мне правда нравится эта команда. При этом мы играем плохо. Мы играем плохо по многим причинам. Не нужно заново изобретать велосипед. Команды, с которыми это происходит, терпят неудачу. Я буду говорить об этом честно. Я в этом деле достаточно долго.

Мы хотим стать лучше и делать то, что делаем, лучше. Мы хотим кое-что подправить. Нам нравится то, что мы используем. Нам нравится наша защитная схема в целом. Нам просто нужно делать это лучше. Нам нужно бережнее относиться к мячу. Но нам нравятся ключевые моменты, связанные с этой командой, тут без изменений. Нет такого: «Окей, ребята, у нас 11-16 в таблице, давайте все разрушим». Мы не придерживаемся такой позиции. Вообще не думаем в таком ключе», – заверил Риверс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМилуоки
logoНБА
logoДок Риверс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Док Риверс ожидает, что Адетокумбо пропустит 4 недели
6 декабря, 04:32
Док Риверс опроверг слухи о желании Янниса покинуть «Милуоки»: «У меня самый надежный источник, мы общаемся каждый день»
4 декабря, 07:22
Обследование Янниса Адетокумбо отмело возможность травмы ахиллова сухожилия
4 декабря, 04:58
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Бакс» напряженная обстановка. Возможный уход Адетокумбо – ни для кого не секрет»
4 декабря, 04:28
Главные новости
«Клипперс» не рассматривают предложения по Ленарду, Хардену и Зубацу и рассчитывают попасть в плей-ин
10 минут назад
НБА оштрафовала Име Удоку на 25 тысяч долларов за критику судейства
15 минут назад
Трэй Янг может принять участие в игре с «Шарлотт»
21 минуту назад
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Миннесота» встретится с «Мемфисом»
вчера, 22:55
Евролига. «Анадолу Эфес» в гостях уверенно обыграл «Жальгирис», «Партизан» потерпел крупное поражение от «Виртуса» и другие результаты
вчера, 21:35
«Черт, они в среднем набирают 120 очков за игру». Кевин Дюрэнт объяснил, почему он ушел из «Оклахомы» и перешел в «Голден Стэйт»
вчера, 21:26
Владелица «Далласа» Мириам Адельсон призвала Трампа баллотироваться на третий срок
вчера, 20:59
Кевин Дюрэнт о разрыве ахилла в финале НБА-2019: «Не жалею, что вышел на игру, но не знал о рисках. Никто толком не предупредил меня»
вчера, 20:32
Winline Basket Cup. «Парма» выиграла у «Меги»
вчера, 20:06
«Они выходят и бросают с середины площадки». Дюрэнт обвинил Карри и Лилларда в том, что они испортили Матч всех звезд
вчера, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
вчера, 14:42
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
вчера, 14:15