Док Риверс не считает, что «Бакс» нужны изменения: «Мне нравится эта команда»

Док Риверс о возможных переменах в «Бакс» .

Главный тренер «Милуоки » Док Риверс считает, что нынешней команде не нужны серьезные изменения, несмотря на неудовлетворительные результаты.

В последнем на сегодня матче «Бакс» (11-16) уступили 45 очков перестраивающимся «Нетс».

«Нам нравится наша команда. Мне правда нравится эта команда. При этом мы играем плохо. Мы играем плохо по многим причинам. Не нужно заново изобретать велосипед. Команды, с которыми это происходит, терпят неудачу. Я буду говорить об этом честно. Я в этом деле достаточно долго.

Мы хотим стать лучше и делать то, что делаем, лучше. Мы хотим кое-что подправить. Нам нравится то, что мы используем. Нам нравится наша защитная схема в целом. Нам просто нужно делать это лучше. Нам нужно бережнее относиться к мячу. Но нам нравятся ключевые моменты, связанные с этой командой, тут без изменений. Нет такого: «Окей, ребята, у нас 11-16 в таблице, давайте все разрушим». Мы не придерживаемся такой позиции. Вообще не думаем в таком ключе», – заверил Риверс.