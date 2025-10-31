Виктор Вембаньяма: «Никто из нас не доживет до дня, когда через меня будут забивать больше данков, чем я блокирую»
Центровой «Сперс» не собирается прекращать защищаться против бросков сверху.
После сегодняшнего матча с «Майами» Вембаньяму спросили о его настрое, почему он продолжает ставить себя под риск постер-данка, хотя многие защитники избегают таких ситуаций.
«Я буду продолжать до тех пор, пока через меня не станут забивать больше данков, чем я блокирую. Никто из нас не доживет до этого дня», – с улыбкой сказал центровой.
Сегодня Бэму Адебайо удалось забить через Вембаньяму сверху, но «Сан-Антонио» одержал итоговую победу, а французский центровой закончил матч с 5 блок-шотами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
