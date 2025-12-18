236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком, который набрал очки в NCAA
236-сантиметровый Оливье Риу установил рекорд.
19-летний Оливье Риу из Флориды стал самым высоким баскетболистом, когда-либо набиравшим очки в NCAA.
Канадец ростом 236 см впервые отличился во встрече с Сент-Фрэнсисом (102:61) в среду. Его первым попаданием стал данк.
До Риу самыми высокими игроками NCAA были Кенни Джордж и Майк Ленье, рост каждого из которых составлял 231 см. Оливье дебютировал в лиге в начале октября.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
