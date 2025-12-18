Видео
0

236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком, который набрал очки в NCAA

236-сантиметровый Оливье Риу установил рекорд.

19-летний Оливье Риу из Флориды стал самым высоким баскетболистом, когда-либо набиравшим очки в NCAA.

Канадец ростом 236 см впервые отличился во встрече с Сент-Фрэнсисом (102:61) в среду. Его первым попаданием стал данк.

До Риу самыми высокими игроками NCAA были Кенни Джордж и Майк Ленье, рост каждого из которых составлял 231 см. Оливье дебютировал в лиге в начале октября.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoNCAA
университет Флорида
Оливье Риу
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»
7 декабря, 15:03
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
2 декабря, 16:04Видео
Ужас в Оклахоме: студент умер от удара по голове
29 ноября, 15:20Видео
Ханна Идальго установила рекорд NCAA по перехватам (16) и набрала 44 очка
13 ноября, 07:16Видео
Главные новости
28+12 Джарена Джексона помогли «Мемфису» справиться с «Миннесотой»
4 минуты назадВидео
«Хорнетс» стали рассматривать Кона Книппела как лицо клуба (Майкл Скотто)
12 минут назад
Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+11+11) в победной игре с «Кливлендом»
14 минут назадВидео
Лука Дончич о призыве Редика прибавить в защите: «Он прав. Звезды должны выкладываться больше»
23 минуты назад
Кайри Ирвинг купил одноклубникам гольф-кары на Рождество
31 минуту назадВидео
Док Риверс не считает, что «Бакс» нужны изменения: «Мне нравится эта команда»
35 минут назад
«Клипперс» не рассматривают предложения по Ленарду, Хардену и Зубацу и рассчитывают попасть в плей-ин
40 минут назад
НБА оштрафовала Име Удоку на 25 тысяч долларов за критику судейства
45 минут назад
Трэй Янг может принять участие в игре с «Шарлотт»
51 минуту назад
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Миннесота» встретится с «Мемфисом»
вчера, 22:55
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
вчера, 14:42
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
вчера, 14:15