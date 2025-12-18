2

«Хорнетс» стали рассматривать Кона Книппела как лицо клуба (Майкл Скотто)

Ламело Болл может потерять статус главной звезды «Шарлотт».

«Хорнетс» начинают переосмысливать стратегию на фоне успешного выступления новичков. По информации инсайдера Майкла Скотто, теперь «Шарлотт» видит Кона Книппела лицом клуба.

Организация намерена строить команду вокруг 20-летнего легкого форварда, при этом все же надеется добиться успеха с ядром, включающим Книппела, Брэндона Миллера и Ламело Болла.

В 26 матчах дебютного сезона Книппел набирает 19,0 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи за игру.

Лидер «Хорнетс» в последних сезонах Ламело Болл подвержен травмам, а также недавно был охарактеризован как «самая несерьезная звезда НБА».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yes
