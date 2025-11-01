0

Кевин Портер выбыл из строя на 4 недели из-за проблем с мениском

«Милуоки» в ближайшее время будет выступать без одного из основных защитников.

Начинавший сезон в качестве стартового первого номера Кевин Портер выбыл из строя примерно на 4 недели из-за травмы правого мениска, которая потребует небольшой ортопедической процедуры.

Портер восстанавливался после растяжения левого голеностопа, которое получил в матче открытия сезона 22 октября. Во время тренировки на площадке в четверг Кевин травмировал колено.

В прошлом сезоне 25-летний баскетболист набирал в среднем 11,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи в 30 матчах за «Милуоки» после обмена в клуб перед дедлайном.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
