Кевин Портер получил травму голеностопа
Кевин Портер досрочно завершил матч с «Вашингтоном».
Защитник «Бакс» наступил на ногу одноклубнику Бобби Портису во время возвращения в оборону в 1-й четверти.
Портер досрочно завершил матч, набрав 10 очков, 2 передач и 1 перехват за 9 минут.
Защитник вышел поддержать команду со скамейки запасных во второй половине победной встречи с «Вашингтоном» (133:120).
«Выглядело плохо. Сделает МРТ, будем рассчитывать на лучшее. Но выглядело как серьезное растяжение», – прокомментировал инцидент главный тренер Док Риверс.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1348 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Milwaukee Journal Sentinel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости