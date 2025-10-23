Кевин Портер получил травму голеностопа

Кевин Портер досрочно завершил матч с «Вашингтоном».

Защитник «Бакс» наступил на ногу одноклубнику Бобби Портису во время возвращения в оборону в 1-й четверти.

Портер досрочно завершил матч, набрав 10 очков, 2 передач и 1 перехват за 9 минут.

Защитник вышел поддержать команду со скамейки запасных во второй половине победной встречи с «Вашингтоном» (133:120).

«Выглядело плохо. Сделает МРТ, будем рассчитывать на лучшее. Но выглядело как серьезное растяжение», – прокомментировал инцидент главный тренер Док Риверс.