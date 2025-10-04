Яннису Адетокумбо потребуется еще 3 дня для перехода к командным тренировкам

Яннис Адетокумбо начал работу на сборах «Милуоки».

Форвард «Бакс» присоединился к команде в Майами, но пока занимается самостоятельно без контакта. Адетокумбо ранее сдал положительный тест на COVID-19.

Игроку потребуются еще примерно 3 дня, чтобы приступить к полноценным командным тренировкам.