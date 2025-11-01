«Индиана» осталась без Оби Топпина как минимум на 3 месяца. Форварду предстоит операция на стопе
В составе «Пэйсерс» еще один игрок с серьезным повреждением .
Форвард «Индианы» Оби Топпин перенесет операцию по восстановлению стрессового перелома пятой плюсневой кости правой стопы.
Состояние баскетболиста на предмет возвращения к играм будут оценивать не раньше 1 февраля.
Процедура пройдет в Нью-Йорке в понедельник, Топпину установят винт в стопу. В первых трех встречах сезона Топпин набирал в среднем 14,0 очка и 6,7 подбора.
