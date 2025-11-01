  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Индиана» осталась без Оби Топпина как минимум на 3 месяца. Форварду предстоит операция на стопе
0

«Индиана» осталась без Оби Топпина как минимум на 3 месяца. Форварду предстоит операция на стопе

В составе «Пэйсерс» еще один игрок с серьезным повреждением .

Форвард «Индианы» Оби Топпин перенесет операцию по восстановлению стрессового перелома пятой плюсневой кости правой стопы.

Состояние баскетболиста на предмет возвращения к играм будут оценивать не раньше 1 февраля.

Процедура пройдет в Нью-Йорке в понедельник, Топпину установят винт в стопу. В первых трех встречах сезона Топпин набирал в среднем 14,0 очка и 6,7 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
logoНБА
logoИндиана
logoОби Топпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг точно пропустит открытие Кубка НБА
вчера, 13:59
Энтони Дэвис покинул игру с «Индианой» в 1-й четверти из-за болевых ощущений в ноге
30 октября, 04:15Видео
Оби Топпин выбыл как минимум на месяц
28 октября, 18:13
«Индиана» подпишет Мэка Маккланга и расстанется с Джеймсом Уайзменом
28 октября, 04:07
Главные новости
Кевин Портер выбыл из строя на 4 недели из-за проблем с мениском
5 минут назад
НБА. Внутрисезонный Кубок. 44 очка Дончича позволили «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Джош Гидди (32+10+9) помог «Чикаго» победить «Нью-Йорк» (и стартовать 5-0) и другие результаты
12 минут назад
Энтони Дэвис пропустит два следующих матча «Далласа»
22 минуты назад
Евролига. «Монако» победил «Панатинаикос», «Хапоэль» уступил «Олимпиакосу» и другие результаты
вчера, 21:40
Джейлену Уильямсу потребовалась дополнительная процедура на конечном этапе реабилитации, форвард пропустит еще 2 недели
вчера, 21:02
Форвард Крис Ливингстон согласовал двусторонний контракт с «Кливлендом»
вчера, 20:35
Шарунас Ясикявичюс: «Фенербахче» не справляется с собственным успехом»
вчера, 20:27
Джини Басс планирует оставаться управляющей «Лейкерс» следующие 5 лет
вчера, 20:15
«Хорнетс» воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Брэндона Миллера и Тиджана Салона
вчера, 19:42
Лу Уильямс о Кубке НБА: «Буду следить за группой C на Востоке и за «Чикаго» конкретно»
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
вчера, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
вчера, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
вчера, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
вчера, 14:07
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
вчера, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
вчера, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
вчера, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
вчера, 09:21Фото