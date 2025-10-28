«Индиана» подпишет Мэка Маккланга и расстанется с Джеймсом Уайзменом

«Пэйсерс» дадут шанс трехкратному чемпиону данк-контеста.

«Индиана» подпишет многолетний контракт с защитником Мэком Макклангом (26 лет, 188 см).

Эта сделка станет для Мэка первым стандартным контрактом в НБА . Ранее баскетболист выступал в тренировочных лагерях и на двусторонних соглашениях. Маккланг суммарно провел в НБА шесть матчей.

«Пэйсерс» планируют отказаться от второго номера драфта-2020 Джеймса Уайзмена , чтобы освободить место в составе для Маккланга, который заключит негарантированное соглашение.

«Индиана » столкнулась с травмами ряда защитников и игроков периметра на старте сезона.