«Индиана» подпишет Мэка Маккланга и расстанется с Джеймсом Уайзменом
«Пэйсерс» дадут шанс трехкратному чемпиону данк-контеста.
«Индиана» подпишет многолетний контракт с защитником Мэком Макклангом (26 лет, 188 см).
Эта сделка станет для Мэка первым стандартным контрактом в НБА. Ранее баскетболист выступал в тренировочных лагерях и на двусторонних соглашениях. Маккланг суммарно провел в НБА шесть матчей.
«Пэйсерс» планируют отказаться от второго номера драфта-2020 Джеймса Уайзмена, чтобы освободить место в составе для Маккланга, который заключит негарантированное соглашение.
«Индиана» столкнулась с травмами ряда защитников и игроков периметра на старте сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости