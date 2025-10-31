Трэй Янг точно пропустит открытие Кубка НБА

Трэй Янг не примет участия в матче с «Индианой».

Разыгрывающий «Атланты» повредил колено в игре с «Бруклином». «Хоукс» пока не объявили о результатах обследования, хоть и уверены, что Янг избежал худшего варианта с разрывом крестообразной связки, но защитник точно пропустит открытие Кубка НБА.

Внутрисезонный турнир стартует сегодня. «Атланта » встретится с «Индианой».