Трэй Янг точно пропустит открытие Кубка НБА
Трэй Янг не примет участия в матче с «Индианой».
Разыгрывающий «Атланты» повредил колено в игре с «Бруклином». «Хоукс» пока не объявили о результатах обследования, хоть и уверены, что Янг избежал худшего варианта с разрывом крестообразной связки, но защитник точно пропустит открытие Кубка НБА.
Внутрисезонный турнир стартует сегодня. «Атланта» встретится с «Индианой».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэда Раулэнда
