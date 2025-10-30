Энтони Дэвис покинул игру с «Индианой» в 1-й четверти из-за болевых ощущений в ноге
У Энтони Дэвиса проблемы с ахилловым сухожилием.
Центровой «Далласа» вышел на площадку с тендинопатией ахиллова сухожилия, но провел только 7 минут на площадке и вынужден был закончить игру после неудачного приземления из-за болевых ощущений.
Дэвис успел записать на свой счет 4 очка, 4 подбора и 1 перехват в победной игре с «Пэйсерс» (107:105).
До этого центровой набирал 20 и более очков и 10 и более подборов во всех 4 первых матчах сезона. Это первый подобный результат в истории «Мэверикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
