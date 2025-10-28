Оби Топпин выбыл как минимум на месяц

Форвард «Индианы» получил повреждение в матче против «Миннесоты».

Как сообщает журналист Дастин Допирак из The Indianapolis Star, Оби Топпин пропустит как минимум на месяц из-за травмы подколенного сухожилия.

Ожидается, в его отсутствие команда будет чаще задействовать Джараса Уокера и Тони Брэдли , чтобы закрыть образовавшуюся брешь в ротации.

В регулярном сезоне-2024/25 Оби Топпин провел 79 матчей за «Пэйсерс», набирая в среднем 10,5 очка, 4 подбора и 1,6 передачи за 20 минут на площадке.