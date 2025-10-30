  • Спортс
Яннис Адетокумбо о том, мешают ли ему слухи: «Вокруг меня носятся четыре маленьких гремлина. У меня нет времени читать все это»

Яннис Адетокумбо объяснил, почему ему не мешают слухи о возможном обмене.

«У меня нет на это времени. У меня четверо детей. Семимесячный, двухгодовалый, четырехгодовалый и пятилетний. Так что у меня нет времени сидеть и читать. Даже если бы я и хотел обращать внимание на подобные вещи, жизнь не позволяет.

Вокруг меня носятся четыре маленьких гремлина. И есть профессия, в которой я должен совершенствоваться, должен руководить командой, а еще другие дела. У меня есть жена, у меня есть мать, у меня есть братья, мне нужно ходить в церковь. Господи, у меня нет времени на все эти ваши слухи.

Буду предельно честен. Я просто люблю играть в баскетбол и стараюсь говорить на площадке», – заявил лидер «Бакс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
