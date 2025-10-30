Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»

Мэтт Барнс считает, что «Филадельфия» может потерять веру в Джоэла Эмбиида.

«Джоэла не радуют короткие отрезки на площадке, и я это прекрасно понимаю, особенно как спортсмен спортсмена. Для нас важно разогреться, но если после этого долго сидеть, то это не лучшим образом сказывается на теле.

Но у «Сиксерс» не получается долго держать его на площадке. Виновата ли в этом команда? Виноват ли он сам? Ходят слухи, что он не выкладывается. Говорили, что Эмбиид опаздывает. Он делает много такого, чего не ждешь от главного человека в команде. Отчасти это заметно и на площадке.

Кажется, я говорил об этом несколько недель назад. Сколько еще они будут принимать такого Эмбиида? Они уже так долго верят в этот процесс.

Когда Джоэл на площадке, то это кандидат на MVP. Один из лучших в мире. Но в общей сложности он отыграл примерно 500 матчей, включая плей-офф, и пропустил более 400. Каждый вечер выход лучшего игрока на площадку – почти как подбрасывание монетки. Конечно, он нужен им на площадке. Уверен, он хочет играть. Но делает ли он все возможное, чтобы выходить на паркет?

Как долго они позволят ему держать организацию в заложниках? Этот парень зарабатывает кучу денег, и он отрабатывает каждый пенни, когда выходит на площадку. Просто он выходит туда не так часто», – считает бывший игрок НБА .