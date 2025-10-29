Игроки «Филадельфии» отомстили фанату «Вашингтона» после выездной победы в овертайме

Баскетболисты «Сиксерс» потроллили фаната «Уизардс» после победы в овертайме.

На протяжении всего матча болельщик «Вашингтона » в джерси Джордана Пула активно кричал и провоцировал скамейку гостей.

После победы «Филадельфии» в овертайме со счетом 139:134 Джоэл Эмбиид и его партнеры по команде решили ответить назойливому фанату.