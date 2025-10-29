Игроки «Филадельфии» отомстили фанату «Вашингтона» после выездной победы в овертайме
Баскетболисты «Сиксерс» потроллили фаната «Уизардс» после победы в овертайме.
На протяжении всего матча болельщик «Вашингтона» в джерси Джордана Пула активно кричал и провоцировал скамейку гостей.
После победы «Филадельфии» в овертайме со счетом 139:134 Джоэл Эмбиид и его партнеры по команде решили ответить назойливому фанату.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Barstool Philly в соцсети X
