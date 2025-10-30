  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Йокич оформил очередной трипл-дабл, повторив рекорд Уэстбрука и Робертсона. «Денвер» разгромил «Новый Орлеан»
Видео
4

Йокич оформил очередной трипл-дабл, повторив рекорд Уэстбрука и Робертсона. «Денвер» разгромил «Новый Орлеан»

Никола Йокич продолжает доминировать на площадке на старте сезона НБА.

В среду центровой «Денвера» оформил четвертый подряд трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 10 передач в победном матче с «Новым Орлеаном» (122:88).

За 28 минут серб реализовал 10 из 15 с игры.

Йокич присоединился к Оскару Робертсону (61/62) и Расселу Уэстбруку (20/21), которые ранее начинали сезон с четырех трипл-даблов подряд. Это единственные игроки, которым Никола уступает в общем списке по трипл-даблам за карьеру. Теперь у трехкратного MVP их 168, у Уэстбрука 203, у Робертсона – 181.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoДенвер
logoНикола Йокич
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
28 октября, 06:46Видео
Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона
26 октября, 06:22Видео
Аарон Гордон поставил сверху с разворотом на 360 после навеса Йокича
26 октября, 04:32Видео
Стефен Карри хотел, чтобы Джимми Батлер показал «спокойной ночи» после ключевого трехочкового в овертайме с «Денвером»
24 октября, 05:37Видео
Главные новости
Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»
2 минуты назад
Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных
18 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Самару»
20 минут назад
Евролига. «Милан» сыграет с «Парижем», «Реал» примет «Фенербахче» и другие матчи
27 минут назад
Остин Ривз: «Мне нельзя терять самообладание, потому что команда сейчас смотрит на меня»
32 минуты назад
Лука Дончич близок к возвращению в строй
33 минуты назад
Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»
41 минуту назадВидео
Яннис Адетокумбо о том, мешают ли ему слухи: «Вокруг меня носятся четыре маленьких гремлина. У меня нет времени читать все это»
53 минуты назад
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
56 минут назад
Зак Лавин: «Сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал»
сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
17 минут назад
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
вчера, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59