Йокич оформил очередной трипл-дабл, повторив рекорд Уэстбрука и Робертсона. «Денвер» разгромил «Новый Орлеан»
Никола Йокич продолжает доминировать на площадке на старте сезона НБА.
В среду центровой «Денвера» оформил четвертый подряд трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 10 передач в победном матче с «Новым Орлеаном» (122:88).
За 28 минут серб реализовал 10 из 15 с игры.
Йокич присоединился к Оскару Робертсону (61/62) и Расселу Уэстбруку (20/21), которые ранее начинали сезон с четырех трипл-даблов подряд. Это единственные игроки, которым Никола уступает в общем списке по трипл-даблам за карьеру. Теперь у трехкратного MVP их 168, у Уэстбрука 203, у Робертсона – 181.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
