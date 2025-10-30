Йокич оформил очередной трипл-дабл, повторив рекорд Уэстбрука и Робертсона. «Денвер» разгромил «Новый Орлеан»

Никола Йокич продолжает доминировать на площадке на старте сезона НБА.

В среду центровой «Денвера » оформил четвертый подряд трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 10 передач в победном матче с «Новым Орлеаном » (122:88).

За 28 минут серб реализовал 10 из 15 с игры.

Йокич присоединился к Оскару Робертсону (61/62) и Расселу Уэстбруку (20/21), которые ранее начинали сезон с четырех трипл-даблов подряд. Это единственные игроки, которым Никола уступает в общем списке по трипл-даблам за карьеру. Теперь у трехкратного MVP их 168, у Уэстбрука 203, у Робертсона – 181.