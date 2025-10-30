Джейк Ларэвиа набрал 27 очков и реализовал 10 из 11 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги в победном матче с «Миннесотой»
Джейк Ларэвиа был предельно эффективен в атаке против «Тимбервулвз».
Форвард «Лейкерс» закончил победную встречу с «Миннесотой» (116:115) с 27 очками, 8 подборами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.
Ларэвиа попал 10 из 11 бросков с игры, 5 из 6 из-за дуги и 2 из 5 с линии.
