Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных

Кевин Дюрэнт отреагировал на сообщение от болельщика в соцсетях.

В матче с «Торонто» (139:121) звездный форвард «Хьюстона » набрал 31 очко, реализовав 5 из 8 с линии.

«Братишка, не мог бы перестать промахиваться со штрафных? Я очень хочу, чтобы ты снова набирал в среднем 30 очков с линейкой 50/40/90», – написал пользователь X BaitGod.

«Отличный анализ, братишка. Приношу извинения. Теперь я буду еще сильнее концентрироваться. Обещаю», – отреагировал Дюрэнт .

Кевин набирает по сезону 27,5 очка, реализуя 84,6% с линии.