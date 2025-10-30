1

Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных

Кевин Дюрэнт отреагировал на сообщение от болельщика в соцсетях.

В матче с «Торонто» (139:121) звездный форвард «Хьюстона» набрал 31 очко, реализовав 5 из 8 с линии.

«Братишка, не мог бы перестать промахиваться со штрафных? Я очень хочу, чтобы ты снова набирал в среднем 30 очков с линейкой 50/40/90», – написал пользователь X BaitGod.

«Отличный анализ, братишка. Приношу извинения. Теперь я буду еще сильнее концентрироваться. Обещаю», – отреагировал Дюрэнт.

Кевин набирает по сезону 27,5 очка, реализуя 84,6% с линии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoКевин Дюрэнт
соцсети
logoХьюстон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
56 очков от Кевина Дюрэнта и Джабари Смита на двоих позволили «Хьюстону» уверенно обыграть «Торонто»
сегодня, 05:20Видео
«Хьюстон» строит гигантобол. Как дела у самой большой пятерки в истории НБА
вчера, 17:05
«Это улучшает отношения между фанатами и игроками». Кевин Дюрэнт объяснил, почему считает свой троллинг в соцсетях полезным для НБА
28 октября, 20:36
Кевин Дюрэнт получил фол в атаке, проведя мячом по носу Джейлена Уилсона
28 октября, 11:25Видео
Главные новости
Сергей Кущенко: «Оценить дебют Егора Дёмина можно будет, когда проведет 10-12 игр»
21 минуту назад
Остин Ривз и Джамал Мюррэй – авторы лучших моментов игрового дня НБА
43 минуты назадВидео
Василие Мицич о 6-1 в Евролиге: «Меня ждали в команде. Дали роль, за которую не пришлось сражаться, это позволило легко найти ритм»
56 минут назад
Лоренцо Браун выбыл из состава «Милана» до декабря
сегодня, 08:41
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
сегодня, 08:26
Купер Флэгг набрал 15+10 и показал жест «слишком маленький» Мэку Макклангу в игре с «Индианой»
сегодня, 07:50
Кевин Гарнетт: «Остин Ривз, кажется, претендует на звание 1-й опции где-то в лиге»
сегодня, 07:30
Джейк Ларэвиа набрал 27 очков и реализовал 10 из 11 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги в победном матче с «Миннесотой»
сегодня, 07:18Видео
Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»
сегодня, 07:14
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Самару»
сегодня, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича
6 минут назад
Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»
сегодня, 07:59
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
сегодня, 06:59
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10