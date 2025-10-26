Аарон Гордон поставил сверху с разворотом на 360 после навеса Йокича
Никола Йокич и Аарон Гордон подарили шикарный момент.
Центровой «Денвера» навесил мяч на форварда, который исполнил данк с разворотом на 360 градусов.
«Наггетс» на домашней арене справились с «Санз» – 133:111.
«Мне просто хотелось попасть в Топ-10, ESPN», – прокомментировал момент Гордон сразу после игры.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2668 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости