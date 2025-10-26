Аарон Гордон поставил сверху с разворотом на 360 после навеса Йокича

Никола Йокич и Аарон Гордон подарили шикарный момент.

Центровой «Денвера » навесил мяч на форварда, который исполнил данк с разворотом на 360 градусов.

«Наггетс» на домашней арене справились с «Санз» – 133:111.

«Мне просто хотелось попасть в Топ-10, ESPN», – прокомментировал момент Гордон сразу после игры.