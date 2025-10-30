Кевин Гарнетт: «Остин Ривз, кажется, претендует на звание 1-й опции где-то в лиге»
Кевин Гарнетт впечатлен игрой Остина Ривза.
После 28+16 и победного броска в игре с «Миннесотой» знаменитый баскетболист высказался в соцсетях.
«Черт побери. Не знаю даже, но кажется, что Остин Ривз претендует на звание 1-й опции где-то в лиге у себя в голове. Просто посмотрите на его результаты без Луки и Леброна. Будет интересно», – рассудил Гарнетт.
Ривз, скорее всего, не будет использовать свою опцию на последний год (14,9 миллиона) в контракте на сезон-2026/27 и выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кевина Гарнетта
