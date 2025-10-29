Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги победы над «Бетсити Пармой» (82:79).

«Прежде всего, спасибо болельщикам за поддержку, которую они оказали нам на арене в среду вечером. У нас сейчас непростая ситуация с точки зрения травм. Я рад, что Сергей Карасев вернулся. Рад, что Трент возвращается в строй. Надеюсь, травмы, которые мы получили сегодня, не слишком серьезные.

Я не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича . Он отлично сыграл в защите, и не стоит забывать, что он провел много игрового времени на паркете. Для нас это был непростой матч.

Команда, против которой мы играли, набирает по 90 очков за игру. В какой-то момент у нас не было Андрея Мартюка и Алекса Пойтресса , поэтому нам не хватало подборов в защите. С небольшой удачей, огромным трудом в концовке и терпением нам удалось победить.

Ситуация с травмами меня очень расстраивает, но моя работа – найти выход, подготовить команду к победе. Мы играем ради победы, поэтому я всегда стараюсь вместе с тренерским штабом понять, как побеждать в определенный момент, а сейчас, в этот самый момент, у нас проблемы с травмами. Поэтому в данный момент заявить о себе должны другие наши игроки», – сказал Секулич .

Следующий матч в Единой лиге ВТБ санкт-петербургская команда проведет 1 ноября – на выезде против «Енисея».