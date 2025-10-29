Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
Баскетболистка «Ники» продолжила матч после кратковременной потери сознания.
Раиса Мусина получила удар локтем по лицу в матче Кубка России против «Энергии» и на несколько секунд потеряла сознание. Однако, серьезной травмы удалось избежать. После паузы Мусина вернулась на паркет и успела набрать 15 очков за 15 минут.
Матч завершился уверенной победой «Ники» со счетом 80:46. По информации клуба, состояние здоровья баскетболистки не вызывает опасений.
Источник: Telegram-канал «Мутко против»
