Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России

Баскетболистка «Ники» продолжила матч после кратковременной потери сознания.

Раиса Мусина получила удар локтем по лицу в матче Кубка России против «Энергии» и на несколько секунд потеряла сознание. Однако, серьезной травмы удалось избежать. После паузы Мусина вернулась на паркет и успела набрать 15 очков за 15 минут.

Матч завершился уверенной победой «Ники» со счетом 80:46. По информации клуба, состояние здоровья баскетболистки не вызывает опасений.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Мутко против»
Ника жен
Раиса Мусина
Энергия жен
Кубок России жен
