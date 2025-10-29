  • Спортс
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»

Главный тренер «Бетсити Пармы» прокомментировал поражение от «Зенита» (79:82).

«Сегодняшний матч был интересным. Начали мы не очень активно и недостаточно агрессивно – решения в защите принимались с опозданием, из-за чего соперник забрал первые две четверти с зеркальным счетом – 24:18.

В третьей четверти мы нашли четкое понимание, что нужно делать в защите и нападении, выиграли ее со счетом 22:13, пропустив всего 13 очков и остановив острую атакующую силу «Зенита».

В этом сезоне соперник атакует с высоким процентом попаданий, к тому же у них есть большие игроки, хорошо действующие под кольцом. Поэтому в такой ситуации сложно где-то помочь партнеру или перестроиться в защите. Думаю, нам удалось остановить их именно в третьем игровом отрезке. Мы стали лучше двигать мяч, поймали момент, успокоились и начали контролировать игру, вернувшись с рывком 12:2.

Отдельно хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца – все вместе проявили характер в ситуации, когда у нас неполный состав», – сказал Евгений Пашутин.

Поражение от «Зенита» прервало серию «Пармы» из пяти побед подряд. В следующем матче Лиги ВТБ, который состоится 7 ноября, команда примет «Уралмаш».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Бетсити Пармы»
