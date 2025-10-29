  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
0

Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал домашнее поражение от «Локо» (67:91).

«Безусловно, я не могу быть удовлетворен игрой. У нас были хорошие отрезки. Мы отлично начали матч и третью четверть, когда показывали качественный, агрессивный и атлетичный баскетбол. Однако физически оказались не готовы соперничать с такой командой, как «Локомотив-Кубань».

Я очень недоволен тем, как мы выглядели. Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона. В то же время следует понимать, что у нас обновленная команда с новыми игроками. Необходимо найти «химию», что непросто. Идем шаг за шагом. Мы должны играть агрессивнее, стабильнее и жестче», – заявил Богичевич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Автодора»
logoЕдиная лига ВТБ
logoАвтодор
Миленко Богичевич
logoЛокомотив-Кубань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл «Бетсити Парму» в напряженной концовке, ЦСКА разгромил «Уралмаш»
сегодня, 18:55
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
22 октября, 20:02
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» обыграл «Партизан» и остался на первом месте, «Олимпиакос» принимает «Монако»
9 минут назадLive
«Портленд» отправил Роберта Уильямса в G-Лигу для набора игровой формы
36 минут назад
Дэнни Грин о сезоне, когда «Лейкерс» выиграли титул в «пузыре»: «Единственной командой, которая доставляла нам проблемы в том году, были «Клипперс»
52 минуты назад
Сэм Меррилл пропустит матч с «Бостоном», Дариус Гарлэнд отправлен в G-Лигу для набора игровой формы
сегодня, 19:06
Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл «Бетсити Парму» в напряженной концовке, ЦСКА разгромил «Уралмаш»
сегодня, 18:55
Билли Донован: «У Коби Уайта нет боли при текущей нагрузке, но проблема в резких движениях»
сегодня, 18:54
Майкл Портер: «В игре один на один Шакил победил бы Йокича. Он бы забрасывал сверху раз за разом»
сегодня, 18:39
«Панатинаикос» продлил контракт с Диносом Митоглу до 2029 года
сегодня, 18:18Фото
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Атланту», «Бостон» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи
сегодня, 17:58
«Игра эволюционировала с моих времен». Шакил О’Нил признал, что Яннис Адетокумбо лучше него
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 18:00Live
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
24 минуты назад
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
сегодня, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
сегодня, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
вчера, 15:30