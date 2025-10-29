Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал домашнее поражение от «Локо» (67:91).

«Безусловно, я не могу быть удовлетворен игрой. У нас были хорошие отрезки. Мы отлично начали матч и третью четверть, когда показывали качественный, агрессивный и атлетичный баскетбол. Однако физически оказались не готовы соперничать с такой командой, как «Локомотив-Кубань ».

Я очень недоволен тем, как мы выглядели. Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона. В то же время следует понимать, что у нас обновленная команда с новыми игроками. Необходимо найти «химию», что непросто. Идем шаг за шагом. Мы должны играть агрессивнее, стабильнее и жестче», – заявил Богичевич.