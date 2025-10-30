Остин Ривз: «Мне нельзя терять самообладание, потому что команда сейчас смотрит на меня»

Остин Ривз поделился впечатлениями от игры в роли лидера.

Защитник набрал 28 + 16 передач, забросил победный флоатер под сирену и привел «Лейкерс» к гостевой победе над «Миннесотой».

«Это было приятно. Мы победили, а последний раз, когда мы играли на этой арене, я бросал на овертайм из угла в плей-офф в 4-м матче и промазал. Это ужасное ощущение.

В 4-й четверти у нас был комфортный отрыв, но в НБА такого явления как комфортное преимущество больше не существует. Они вернулись и вышли вперед.

Легко предаваться самоуничижению, раздражаться. Был расстроен несколькими своими действиями, парой потерь. Но эта победа, с учетом всех наших травм, особенная.

Я не снимаю с себя ответственности и когда наши звезды играют. Но она меняется, когда их нет, потому что их вклад огромен.

Физически это не так сильно влияет, но ментально мне приходится всегда думать, что я могу сделать еще. Как могу изменить свою игру и поведение на площадке. Мне нельзя терять самообладание, потому что команда смотрит на меня. В этом случае нужно сохранять спокойствие и уверенность, вести парней за собой, несмотря на трудности.

Мы вели очков на 10, а они вернулись. В таких ситуациях легко сломаться», – поделился защитник.