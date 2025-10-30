0

Остин Ривз: «Мне нельзя терять самообладание, потому что команда сейчас смотрит на меня»

Остин Ривз поделился впечатлениями от игры в роли лидера.

Защитник набрал 28 + 16 передач, забросил победный флоатер под сирену и привел «Лейкерс» к гостевой победе над «Миннесотой».

«Это было приятно. Мы победили, а последний раз, когда мы играли на этой арене, я бросал на овертайм из угла в плей-офф в 4-м матче и промазал. Это ужасное ощущение.

В 4-й четверти у нас был комфортный отрыв, но в НБА такого явления как комфортное преимущество больше не существует. Они вернулись и вышли вперед.

Легко предаваться самоуничижению, раздражаться. Был расстроен несколькими своими действиями, парой потерь. Но эта победа, с учетом всех наших травм, особенная.

Я не снимаю с себя ответственности и когда наши звезды играют. Но она меняется, когда их нет, потому что их вклад огромен.

Физически это не так сильно влияет, но ментально мне приходится всегда думать, что я могу сделать еще. Как могу изменить свою игру и поведение на площадке. Мне нельзя терять самообладание, потому что команда смотрит на меня. В этом случае нужно сохранять спокойствие и уверенность, вести парней за собой, несмотря на трудности.

Мы вели очков на 10, а они вернулись. В таких ситуациях легко сломаться», – поделился защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spectrum SportsNet
logoНБА
logoОстин Ривз
logoМиннесота
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»
сегодня, 06:35Видео
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
сегодня, 06:19
Остин Ривз набрал 28 очков и отдал 16 результативных передач в победной игре с «Миннесотой»
сегодня, 06:08Видео
Главные новости
Сергей Кущенко: «Оценить дебют Егора Дёмина можно будет, когда проведет 10-12 игр»
16 минут назад
Остин Ривз и Джамал Мюррэй – авторы лучших моментов игрового дня НБА
38 минут назадВидео
Василие Мицич о 6-1 в Евролиге: «Меня ждали в команде. Дали роль, за которую не пришлось сражаться, это позволило легко найти ритм»
51 минуту назад
Лоренцо Браун выбыл из состава «Милана» до декабря
сегодня, 08:41
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
сегодня, 08:26
Купер Флэгг набрал 15+10 и показал жест «слишком маленький» Мэку Макклангу в игре с «Индианой»
сегодня, 07:50
Кевин Гарнетт: «Остин Ривз, кажется, претендует на звание 1-й опции где-то в лиге»
сегодня, 07:30
Джейк Ларэвиа набрал 27 очков и реализовал 10 из 11 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги в победном матче с «Миннесотой»
сегодня, 07:18Видео
Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»
сегодня, 07:14
Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных
сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича
1 минуту назад
Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»
сегодня, 07:59
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
сегодня, 06:59
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10