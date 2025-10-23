Майк Браун: «Действительно верю, что у нас глубокая команда. И во многом это заслуга Леона Роуза»

Майк Браун похвалил менеджмент «Никс» после победы в первом матче сезона.

«Действительно верю, что у нас глубокая команда. И во многом это заслуга Леона Роуза и его команды. Моя задача – продолжать искать работающие комбинации на площадке. Игрокам, как и мне, есть куда расти.

Я могу учиться по ходу дела, потому что у нас много игроков, готовых выходить на паркет. Не знаю, буду ли каждый раз выпускать 11 человек, но мы стараемся задействовать все ресурсы.

Наши ожидания крайне высоки. Выиграли мы или проиграли – это всего одна игра. Мы чувствуем, что еще не раскрыли и половины своего потенциала, и это заставляет нас двигаться вперед», – сказал главный тренер «Нью-Йорка ».