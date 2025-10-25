  • Спортс
Уго Гонсалес: «Как я стал отличным защитником? Брансон отгрузил нам 30 очков, так что сегодня не тот день, чтобы говорить, что я отличный защитник»

Новичок «Бостона» критически оценивает свои навыки в обороне.

«Как я стал отличным защитником? Джейлен Брансон отгрузил нам 30 очков, так что сегодня не тот день, чтобы говорить, что я отличный защитник», – сказал Гонсалес.

19-летний испанец дебютировал в НБА во встрече с «Нью-Йорком» и провел на паркете 22,5 минуты. За это время он отметился 6 очками (3 из 6 с игры), 4 подборами, 1 передачей и 2 перехватами.

«Селтикс» уступили «Никс» (95:105).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница New York Basketball в соцсети X
logoБостон
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжейлен Брансон
Уго Гонсалес
