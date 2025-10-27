  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками первой недели нового сезона НБА
Фото
6

Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками первой недели нового сезона НБА

Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки недели в НБА.

21-летний игрок «Сан-Антонио» признан игроком недели в Западной конференции НБА по итогам первой недели сезона. В Восточной конференции награда досталась 30-летнему форвраду из «Милуоки». Для Вембаньямы это уже вторвя подобная награда в карьере, а для Адетокумбо – 28-я.

Вембаньяма помог «Сан-Антонио» начать сезон с трех побед подряд – впервые с 2019 года. В этих матчах он в среднем набирал 33,3 очка, 13,3 подбора, 6 блок-шотов, 2,3 передачи и 1,7 перехвата за 33 минуты на паркете.

Адетокумбо привел «Бакс» к результату 2–1 за неделю, в среднем набирая 36 очков, 16 подборов и 7 передач.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
logoЯннис Адетокумбо
logoВиктор Вембаньяма
logoМилуоки
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона
сегодня, 08:32
Вембаньяма набрал 31 очко, 14 подборов и 6 блок-шотов в победном матче с «Бруклином»
вчера, 21:26Видео
Яннис стал первым в истории НБА, кто суммарно набрал 60 очков, 30 подборов и 10 передач в первых двух матчах сезона
25 октября, 06:51
Главные новости
НБА. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Хьюстон» примет «Бруклин» и другие матчи
21 минуту назад
Трэй Янг: «Обо мне существует масса заблуждений. Думаю, многое изменится уже в этом сезоне»
23 минуты назад
Дэйв Макменамин: «Возвращение Леброна по-прежнему ожидается где-то к середине ноября»
48 минут назад
«Даллас» выведет из обращения номер Марка Агуайра
сегодня, 19:40
Дерек Лайвли и Дэниэл Гэффорд с высокой вероятностью пропустят матч против «Оклахомы» (Марк Стейн)
сегодня, 19:15
Егор Дёмин пропустит матч против «Хьюстона». Игрок «Нетс» проходит реабилитацию после травмы
сегодня, 18:49
«Хьюстон» подаст заявку на исключение для травмированного игрока из-за потери Ванвлита
сегодня, 18:44
Майк Браун о поражении от «Хит»: «Сложно побеждать, когда отдаешь столько очков в быстрых отрывах и отправляешь соперника на линию 31 раз»
сегодня, 18:26
Энтони Эдвардс выбыл на две недели
сегодня, 17:29
Энес Кантер Фридом: «Адам Сильвер буквально продает НБА самой большой диктатуре в мире»
сегодня, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
сегодня, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
сегодня, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
сегодня, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
сегодня, 17:47
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
сегодня, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
сегодня, 15:35
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
сегодня, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
сегодня, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:45Фото
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
сегодня, 11:42Видео