Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками первой недели нового сезона НБА

Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки недели в НБА.

21-летний игрок «Сан-Антонио» признан игроком недели в Западной конференции НБА по итогам первой недели сезона. В Восточной конференции награда досталась 30-летнему форвраду из «Милуоки ». Для Вембаньямы это уже вторвя подобная награда в карьере, а для Адетокумбо – 28-я.

Вембаньяма помог «Сан-Антонио » начать сезон с трех побед подряд – впервые с 2019 года. В этих матчах он в среднем набирал 33,3 очка, 13,3 подбора, 6 блок-шотов, 2,3 передачи и 1,7 перехвата за 33 минуты на паркете.

Адетокумбо привел «Бакс» к результату 2–1 за неделю, в среднем набирая 36 очков, 16 подборов и 7 передач.