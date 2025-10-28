Вембаньяма набрал 24+15 при 7/8 с игры, у «Сперс» впервые с 2017 года 4-0 на старте сезона
Виктор Вембаньяма помог «Сперс» продлить победную серию.
Центровой «Сперс» набрал 24 очка, 15 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот при 7/8 с игры и 10/10 с линии во встрече с «Рэпторс» (121:103).
У «Сан-Антонио» впервые с 2017 года 4-0 на старте регулярного чемпионата. Это пятый раз, когда техасцы начинают с четырех побед, данный показатель является рекордом клуба.
В минувшем сезоне четвертую победу «Сперс» добыли 7 ноября.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
