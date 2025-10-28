Брэндон Миллер пропустит второй матч подряд и будет осмотрен 29 октября

Появилась обновленная информация по состоянию плеча одного из лидеров «Шарлотт».

Форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер пропустит вторую игру подряд из-за вывиха левого плеча и пройдет повторное обследование, когда команда вернется в Шарлотт 29 октября. 22-летний баскетболист не сыграет против «Майами» во вторник Миллер повредил плечо в субботнем матче в Филадельфии.