Аллей-уп Ламело Болла на Брэндона Миллера и реверс-данк Виктора Вембаньямы – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 22 октября.
Первые места в Топ-10 достались Виктору Вембаньяме («Сан-Антонио») и Ламело Боллу вместе с Брэндоном Миллером («Шарлотт»).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1597 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
